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Beşiktaş Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta kiralık olarak bulunan Pedro Rebocho, takıma veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada; oyuncuyla ayrılık konusunda karşılıklı olarak anlaşıldığı aktarılırken gösterilen emek için teşekkür edildi.

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Beşiktaş sezon başında Fransa’nın Guingamp takımından kiraladığı Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı. Portekizli futbolcu Nevzat Demir Tesisleri’nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı
ayırmış bulunmaktayız. Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Pedro Rebocho’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Rebocho bu sezon Beşiktaş formasını 17 maçta giymişti. 25 yaşındaki futbolcunun golü ya da asisti bulunmuyor.

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