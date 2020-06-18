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Manchester United Cengiz Ünder'i istiyor

Manchester United'ın Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i istediği iddia edildi. C

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Manchester United'ın bir çok ismi transfer etmek istediği İngiliz basınında yer aldı. İngiliz ekibiyle ilgili iddialardan biri de İtalya'dan geldi. Corriere dello Sport gazetesi, Kırmızı Şeytanlar'ın Cengiz Ünder'i transfer etmek istediği yazdı.

30 milyon Euro
Habere göre Manchester United, Borussia Dortmund'un 125 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Jadon Sancho'nun fiyatını düşürmeye çalışıyor. Alman ekibi ise bu isteğe mesafeli. Kırmızı Şeytanlar da Sancho'nun alternatiflerinden biri olarak Cengiz Ünder'i belirledi ve bu transfer için 30 milyon Euro ödemeye hazır.

Olumlu referans alındı
Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin düşük olması transfer olasılığını artırırken; United, Roma'nın sahibi James Pallotta'nın danışmanlığını yapan Tottenham eski sportif direktörü Franco Baldini'den de Milli futbolcu için olumlu referans aldı.

20 maça çıktı ve 3 gol kaydetti
Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon İtalyan ekibiyle 20 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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