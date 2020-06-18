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UEFA'dan Finansal Fair Play kararı

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair Play (FFP) kurallarında kulüplere esneklik sağlanacağını açıkladı.

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UEFA Yönetim Kurulu, video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıların ikinci gününde, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan kulüpler için alınacak geçici önlemleri görüştü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada; FFP kurallarında kulüplere esneklik sağlanacağı bildirildi. Kulüplerin bu yılki FFP değerlendirmelerinin bir yıl ertelendiği, 2020 ve 2021 mali dönemlerinin birlikte denetleneceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ülkelerin futbol federasyonlarının, yaz transfer dönemini en geç 5 Ekim'e kadar kapanacak şekilde ayarlamaları gerektiği vurgulandı. Avrupa kupalarına grup aşamasında oyuncu bildirmek için son tarihin ise 6 Ekim olarak belirlendiği duyuruldu.

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