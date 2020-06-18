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Bakan Dönmez: Destek ödemelerimizi beş kat artırdık

İhlas Haber Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Bakanlık olarak Enerji Verimliliği destek ödemelerimizi beş kat artırarak 300 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkardık.'' dedi.

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Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "2020 Nisan ayında yerli oran yüzde 79,6, yenilenebilir oran yüzde 66 olarak gerçekleşti. Bu değerler 2000 yılından bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti. Bakanlık olarak Enerji Verimliliği destek ödemelerimizi beş kat artırarak 300 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkardık.

''52,5 milyon TL’ye ulaştı''
Mayıs sonu itibariyle Verimlilik Artırıcı Projeler ve gönüllü anlaşmalar kapsamında yapılan destek ödemeleri 27,7 milyon TL oldu. Uygulaması devam eden projelerle birlikte toplam yatırım 210 milyon TL, destek ödemesi 52,5 milyon TL’ye ulaştı."

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