İzmir'de yakalanan DHKP-C'nin kasası, eski CHP İL Başkan Yardımcısı çıktı

İZMİR'de bugün DHKP-C'nin kasası olduğu iddiasıyla Kırmızı Bülten'le aranan M.S.D. yakalanmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, M.S.D.'nin CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğunu açıkladı. M.S.D.'nin eşi de eski CHP ilçe başkanı çıktı...

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İzmir polisi bu sabah terör örgütü DHKP-C'nin kasası olduğu iddiasıyla Kırmızı Bülten'le aranırken yakalanan M.S.D. ile ilgili bomba ayrıntı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltındaki zanlının CHP'nin eski İl Başkan Yardımcısı olduğunu, eşinin de eski ilçe başkanı olduğunu duyurdu.

CHP'yi sistematik olarak örgütlere yanaştırmanın meyveleri

Şüpheli M.S.D.'nin CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğunu ifade eden Dağ, "DHKP-C'nin kasası; CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski İlçe Başkanı. Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP'de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?" paylaşımında bulundu.