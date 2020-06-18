AKOM'dan İstanbul'a şiddetli yağış uyarısı! Beş ilçe özellikle dikkat etmeli

Demirören Haber Ajansı

AKOM, bugün akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı. Özellikle 5 ilçede oturan vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Bağcılar, Esenler, Güngören, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışın etkili olacağı bilgisini paylaştı. 

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Etkili olacak

AKOM'un paylaştığı meteorolojik radar verilerine göre; Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanmakta olup, yağışların il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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Önümüzdeki bir-iki saate dikkat!

Paylaşılan verilere göre Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde önümüzdeki bir saat boyunca kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Hazırlıksız yakalandılar

Öte yandan Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü.

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