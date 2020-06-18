AKOM'dan İstanbul'a şiddetli yağış uyarısı! Beş ilçe özellikle dikkat etmeli
AKOM, bugün akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı. Özellikle 5 ilçede oturan vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Bağcılar, Esenler, Güngören, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışın etkili olacağı bilgisini paylaştı.
Etkili olacak
AKOM'un paylaştığı meteorolojik radar verilerine göre; Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanmakta olup, yağışların il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Önümüzdeki bir-iki saate dikkat!
Paylaşılan verilere göre Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde önümüzdeki bir saat boyunca kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hazırlıksız yakalandılar
Öte yandan Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü.