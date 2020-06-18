Ankara Adliye'sinde koronavirüs alarmı! İcra katibinde çıktı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Adliyesi Söğütözü Ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde icra kâtibi olarak görev yapan bir personelin COVİD-19 test sonucu pozitif çıktığını duyurdu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamam şöyle: ”COVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara Adliyesi Söğütözü Ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde icra kâtibi olarak görev yapan bir personelin COVİD-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimiz, ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilmiş olup yapılan muayene ve tetkiklerin ardından genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir."