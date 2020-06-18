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Merkez Bankası rezervleri bu kez arttı! 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 842 milyon dolar artarak 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi.

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12 Haziran haftasında Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 127 milyon dolar azalışla 55 milyar 483 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran haftasında 55 milyar 610 milyon dolar seviyesindeydi.

842 milyon dolar arttı

Altın rezervleri ise 12 Haziran haftasında 37 milyar 5797 milyon dolar oldu. 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 842 milyon dolar artarak 93 milyar 62 milyon dolara çıktı.

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