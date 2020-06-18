Bingöl'de takla atan araçta anne ile 2 aylık bebeği öldü

BİNGÖL'de kontrolden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya devrildi. Kazada araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül (33) talihsiz şekilde yaşamını yitirdi, sürücü Caner Enül ve 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, dün merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü mevkisinde meydana geldi.

Anne 2 aylık bebeğiyle ölüme gitti

Caner Enül'ün kullandığı 47 DL 242 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp tarlaya yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül, yaşamını yitirdi. Sürücü Caner Enül ile ismi öğrenilemeyen kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahale sonrası 2 yaralıyı ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fadime Enül ve bebeği Bora Enül'ün cansız bedenleri ise morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.