HABER /  YEREL
ADV Gözden uzak muhteşem bir plaj, alkolsüz aile oteli

Bingöl'de takla atan araçta anne ile 2 aylık bebeği öldü

Demirören Haber Ajansı

BİNGÖL'de kontrolden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya devrildi. Kazada araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül (33) talihsiz şekilde yaşamını yitirdi, sürücü Caner Enül ve 1 kişi de yaralandı.

Abone ol

Kaza, dün merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü mevkisinde meydana geldi.

Anne 2 aylık bebeğiyle ölüme gitti

Caner Enül'ün kullandığı 47 DL 242 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp tarlaya yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül, yaşamını yitirdi. Sürücü Caner Enül ile ismi öğrenilemeyen kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahale sonrası 2 yaralıyı ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fadime Enül ve bebeği Bora Enül'ün cansız bedenleri ise morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Giresun'daki bu evleri görenler şaşkın! Antalya'dan bile gezmeye gelen var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de yakalanan DHKP-C'nin kasası, eski CHP İL Başkan Yardımcısı çıktı
Pendik'te hamile kadına saldıran baklavacıların cezası kesinleşti
Hangi kan grubu Covid-19'u daha ağır geçiriyor? Yeni araştırmada çarpıcı sonuçlar
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu para cezası 3150 TL
Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek! DSÖ açıkladı
Süleyman Soylu, Saygı Öztürk'e ateş püskürdü: Bu yazısı namussuzluktur
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Dönmez: Destek ödemelerimizi beş kat artırdık
Kurban Bayramı 2020 emekli ikramiye ödeme günleri
Merkez Bankası rezervleri bu kez arttı! 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi
Ankara Adliye'sinde koronavirüs alarmı! İcra katibinde çıktı
UEFA'dan Finansal Fair Play kararı
Garo Paylan nereli yaşı kaç HDP'li Garo Paylan kimdir?
Yorumlar