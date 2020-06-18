Giresun'daki bu evleri görenler şaşkın! Antalya'dan bile gezmeye gelen var

"Köyümüzde dağınık ve çarpık yapılaşma yok"

Kösemen köyünün 31 yıldır muhtarlık yapan Şenol Sarıal, coğrafi şartlar nedeniyle yamaç araziye yıllardır ev yapılamadığını belirterek, "Aslında bu köyümüzdeki evler Karadeniz coğrafyasının bize olumlu yönlerini de gösteriyor. Köyümüzde dağınık ve çarpık yapılaşma yok. Binalar yapılıyor ama hepsi de ardı ardına devam ediyor.