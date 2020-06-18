Giresun'daki bu evleri görenler şaşkın! Antalya'dan bile gezmeye gelen var
GİRESUN'un Eynesil ilçesine bağlı Kösemen köyünde düz arazi olmayınca evler bir tepenin üzerine sıralı halde inşa edilirken, sosyal medyadan buranın fotoğraflarını görenler Antalya'dan bile gezmeye geliyorlar.
Karadeniz Bölgesi'nde dik ve engebeli arazilerde yapılaşma zorluğu yaşanıyor. Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı 50 haneli Kösemen köyünde düz arazi olmayınca evler bir tepenin yamacına sıralı halde inşa edildi.
Yeşil doğanın içinde ardı ardına sıralı olan evler dikkat çekerken, köyü ziyaret eden vatandaşlar da çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor. Sıralı evleriyle sosyal medyada beğeni gören köy, ilgi çekiyor.
"Köyümüzde dağınık ve çarpık yapılaşma yok"
Kösemen köyünün 31 yıldır muhtarlık yapan Şenol Sarıal, coğrafi şartlar nedeniyle yamaç araziye yıllardır ev yapılamadığını belirterek, "Aslında bu köyümüzdeki evler Karadeniz coğrafyasının bize olumlu yönlerini de gösteriyor. Köyümüzde dağınık ve çarpık yapılaşma yok. Binalar yapılıyor ama hepsi de ardı ardına devam ediyor.
"Görenleri hayran bırakıyor"
Muhtarlığım boyunca da asırlık ev yapma geleneği hiç bozulmadı. İnatlaşma yok, ev yapmak isteyen tepe noktasında ardı ardına olan evlerin yanlarına yapıyor. Bundan sonraki nesilde artık bu geleneği sürdürecek. Coğrafi şartlar nedeniyle yamaç yerlere ev yapmıyoruz. Köyümüzün etrafı da yeşillik. Yeşilliğin ortasında ardı ardına sıralı evlerimiz görenleri hayran bırakıyor" dedi.