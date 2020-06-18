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CHP'li İBB meclisi üyesi Nadir Ataman'ın kaçak yapısı yıkıldı

CHP'den İBB meclisi üyesi olan Nadir Ataman'ın, kaçak yapıda bulunan dükkanı yıkıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın, Büyükçekmece'deki kaçak yapısı olduğu ortaya çıktı.

Ataman'ın, Kumburgaz Mahallesi'nde D-100 Otobanı kenarında bulunan kaçak olan tek katlı konteyner şeklindeki faaliyet gösteren bir çiğ köfte dükkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldı.

Altun'a suçlamalarda bulunan CHP'li 

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dün akşam saatlerinde attığı bir tweet ile olayı duyurdu.

Göksu, tweet'inde "İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a itibar suikastine girişen ve evinin fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'deki kaçak yapısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca yıkılmıştır." dedi.

Ataman açıklama yapmadı

CHP'li Nadir Ataman ise iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Söz konusu parsel parçası, Büyükçekmece Belediyesi'nin kayıtlarına göre tescil dışı alanda (parsel artığı) kalıyor.

Tapu ve Kadastro kayıtlarına göre, söz konusu yer 107 ada parselin devamında yer alıyor ve yaklaşık 30 metrekare büyüklüğünde.

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