Ordu'da yengesinin başına balta vuran yaşlı adam için mahkeme kararını verdi
ORDU Gölköy'den dün gelen haber, akılalmaz nitelikteydi. Tartıştığı yengesinin başına acımadan balta vuran Murat Taş (70), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Abone ol
Olay dün öğle saatlerinde, Gölköy'e bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi.
Murat Taş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken Murat Taş, eline geçirdiği baltayla yengesinin başına vurdu. Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Murat Taş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Mahkeme sonrası cezaevinin yolunu tuttu
Sevim Taş, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilirken yaralı hali kan dondurdu. Gölköy Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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