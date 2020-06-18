CHP'de 3 isim yarıştı! CHP Meclis Başkanvekili Haydar Akar oldu

CHP'de Meclis Başkanvekilliği için yapılan seçimi, Sezgin Tanrıkulu ve Yaşar Tüzün gibi isimleri geride bırakan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar kazandı.

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CHP'de Meclis Grup Yönetimi için seçim yapıldı. Meclis Başkanvekilliği için CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Sezgin Tanrıkulu ve Yaşar Tüzün birbiriyle yarışırken ikinci turda en düşük oyu alan Tüzün, oylamadan çekildi.

Haydar Akar kazanan isim oldu

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile İstanbul Milletvekili Tanrıkulu arasında geçen yarışı Akar kazandı. CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili Haydar Akar oldu.

Meclis İdare Amirliği'ne ise CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker seçildi. Başkanlık Divanı katip üyelik seçiminin ilk turunda Abdurrahman Tutdere, ikinci turunda ise Sibel Özdemir ve Necati Tığlı yeni katip üyeler oldu.

Milletvekili arkadaşlarına teşekkür etti

Haydar Akar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekilliği görevini 2 yıldır layıkı ile yürüten Ankara MV Levent Gök'e bundan sonraki görevlerinde başarılar diler, saygılarımı sunarım. Bu süreçte beni destekleyen, TBMM Başkanvekilliği görevine layık gören tüm Milletvekili arkadaşlarıma, teşekkür ediyorum." dedi.

Peki, Haydar Akar kimdir?

Haydar Akar, 21 Aralık 1963'te İzmit'te doğdu. Babasının adı Celal, annesinin adı Emine'dir.

Matematikçi, Sistem Analisti; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. Türk Pirelli Lastikleri AŞ'de görev başladı ve 23 yıl burada görev yaptı. Bilgisayar Sistemleri Yöneticiliği görevini yürüttü.

27. dönem CHP Kocaeli milletvekili adayıdır. İyi düzeyde İngilizce bilen Akar, evli ve 2 çocuk babasıdır.