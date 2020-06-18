HABER /  DÜNYA

Rusya korku salan SİHA'lara karşı Pantsir'e yeni füzeler yerleştirdi

Anadolu Ajansı

Rusya tarafından üretilen Pantsir-SM hava savunma sistemlerine, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına karşı yeni füzeler yerleştirdiği iddia edildi.

Abone ol

Rus Rossiyskaya Gazeta gazetesinde çıkan habere göre, Pantsir-SM sistemlerine eklenen füzeler, başkent Moskova’da 24 Haziran’da yapılacak geçit töreninin provalarında görüldü.

Sergilenen Pantsir-SM modelinde, daha önceki modellerde görülmeyen ufak ebatlarda yeni karadan havaya füzelerin yerleştirildiği dikkati çekerken, sistemde kurulu standart füzelerden daha küçük ebatlardaki füzelerin insansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı kullanılmasının amaçlandığı öne sürüldü.

2008’den bu yana Rusya ve çeşitli ülkeler tarafından kullanılmakta olan Panstir-S1 modelinin üst modeli olan Panstir-SM sisteminin Rus ordusu tarafından gelecek yıldan itibaren kullanıma alınması planlanıyor.

İlgili Haberler
Danimarka gazetesi yazdı Türk SİHA'ları Libya'da savaşın seyrini değiştirdi
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de yakalanan DHKP-C'nin kasası, eski CHP İL Başkan Yardımcısı çıktı
Pendik'te hamile kadına saldıran baklavacıların cezası kesinleşti
Hangi kan grubu Covid-19'u daha ağır geçiriyor? Yeni araştırmada çarpıcı sonuçlar
İdlib'de Türk Lirası kullanıma girdi
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu para cezası 3150 TL
Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek! DSÖ açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, 3150 liralık cezayı yedi
CHP'de 3 isim yarıştı! CHP Meclis Başkanvekili Haydar Akar oldu
Tutuklu gazeteci Murat Ağırel hakkında bir soruşturma daha
Yeni Zelanda'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ahmet Nur Çebi: 3 milyar ödeyecek varsa hemen gelsin
LGS sınav saatleri 1. oturum saat kaçta kaç dakika sürecek?
Yorumlar