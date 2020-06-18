Yunan basınından 'Hulusi Akar' itirafı! Hak verdiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın "Türkiye ile savaşmaya hazırız" açıklamasına "Matematiksel olarak, Yunanistan'ın bizimle bir savaş isteyeceğini sanmıyorum" yanıtını vermişti. Konuyu değerlendiren Yunan basını, "Hulusi Akar elbette haklı" ifadelerini kullandı.

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Yunan basınında yer alan Thanos Dokos imzalı makalede, son dönemlerde gerilimin iyice arttığı Türk-Yunan ilişkilerine değinildi.

"Bölgesel bir güç"

Dokos, makalede Türkiye'nin; dengenin değiştiği, geleneksel aktörlerin etkilerinin bir kısmını kaybettiği ve güç dengesinin yeniden dağıtıldığı bir bölgede, bölgesel bir güç olma durumunda olduğunu belirtti.

"Doğu Akdeniz'de işbirliğine gidilmeli"

Star'da yer alan habere göre, Doğu Akdeniz'de işbirliğine gidilmesi gerektiği belirtilen makalede "AB-Türkiye ilişkisi Yunan çıkarlarını koruyacak şekilde şekillenmeli" ifadeleri yer aldı.