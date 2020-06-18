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Kütahya'da genç kız oturduğu çardakta yıldırıma yakalandı

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA'da yağan yağmurda çardakta oturan Seda Öztürk (22), yıldırım düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Genç kızlarının ölüm haberini alan aile, sinir krizleri geçirdi.

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Olay, bugün, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Kızılcaören köyünde meydana geldi.

Ağaç altındaki çardakta otururken...

Evlerinin bahçesinde ağaç altına kurulan çardakta, anne ve babasıyla oturup sohbet eden Seda Öztürk, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan haberi alan genç kızın annesi ve babası sinir krizleri geçirdi.

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