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Şanlıurfa Akçakle'de 68 kilo patlayıcı ele geçirildi!

ŞANLIURFA’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından menfeze yerleştirildiği belirlenen 68 kilo patlayıcı ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Suriye'nin Tel Abyad ve Ayn el-Arab bölgesinde bulunan teröristlerin silah, mühimmat ve patlayıcıları Akçakale ilçesi sınır hattına getirerek, ormanlık alanda gizleyeceği, iş birlikçileri aracılığıyla da örgüt mensuplarına ulaştırıp, sansasyonel eylem yapacağı saptandı.

Bu bilgilerin ardından jandarmanın yaptığı çalışma sonucu Akçakale’nin Suriye sınırındaki bölgede kalan yol üzerindeki menfezde patlayıcılar bulundu.

Poşetlere gizlenen 4 mayın ve kutu içine yerleştirilmiş 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 klima tüpü içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 yönlendirilmiş patlayıcı, 1 fabrikasyon yapımı antitank basma düzeneği olmak üzere toplam 68 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, menfeze patlayıcıları bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

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