İçişleri Bakanlığı genelgesi LGS ve YKS için haftasonu sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika genelgesi geldi. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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Bu hafta sonu yapılacak olan LGS ve önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan üniversiteye giriş sınavı için 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından karar son dakika genelgesi ile duyuruldu. Yasak tüm illerde geçerli olacak. Yasak bu hafta sonu sadece cumartesi günü haftaya ise 2 gün olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelgesinde şöyle denildi:

*20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Cumartesi 15'e pazar günü 18.30'a kadar yasak

*27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.

Adaylar, yakınları ve görevlilerin toplu ulaşımında aksama olmaması için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaca göre sefer sayısı artırılacak

Marketler açık olacak

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak. Vatandaşlar, ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek.

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, belirlenecek akaryakıt istasyonları, lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri açık olacak.