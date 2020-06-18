Sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde? Uçak otobüs bileti olanlara serbest
20 Haziran cumartesi günü ile 27 Haziran haftasonu için sokağa çıkma yasağı geldi. Peki uçak, otobüs, tren bileti olanlar yasak kapsamında mı? İşte bileti olanlara iyi haber:Abone ol
İçişleri Bakanlığı, önümüzdeki iki hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) günlerinde 81 ilde kısıtlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
İçişleri'nin genelgesine göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecinde normalleşme dönemine girildiğinde şehirlerarası yolculuk planı yapan vatandaşlar, yasağa tabi olmayacaklar.
Genelgeye göre, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Kısıtlama hangi saatler arasında?
LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında da 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.