Türk yetkili Reuters'e açıkladı: Irak’taki üs sayısını artırmayı planlıyoruz

Reuters'e konuşan üst düzey Türk yetkili, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Irak’ta geçici üs sayısını artırmayı planladıklarını açıkladı.

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Türkiye’nin Kuzey Irak’ta başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu’nun durdurulması ve güçlerini ülkeden çekmesi için Bağdat tarafından bir hafta içinde 2. nota verilirken, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Türk yetkili, PKK'nın güçlerini, rotalarını ve lojistik kabiliyetini yok etmek amacıyla başlatılan operasyonların Iraklı yetkililerle yapılan görüşmelerden sonra başladığını açıkladı.

Yeni üsler oluşturulacak

Konuya ilişkin Reuters'e konuşan yetkili, "Plan, temizlenen bölgelerin tekrar aynı amaçla kullanılmasını engellemek için geçici üs alanları oluşturmak. Zaten şu an 10'dan fazla geçici üs var. Yenileri oluşturulacak" diye konuştu.

Operasyonun süresi gibi bir şey yok. Operasyonlar hedeflerine ulaşmak için gerektiği kadar devam edecek.