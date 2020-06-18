Konya'da 2 kişinin ölümüne sebep olup kaçtı 'Ben geçerken sarı yanıyordu' dedi

KONYA'da ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün kamyonuyla hafif ticari araca çarpması sonucu sürücü Ali Yıldız (47) yaralandı, annesi Fatma Yıldız (74) ile kardeşi Emine Pala (38) yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Hasan İbiş (60) kendisini savunsa da görgü tanığı bir şoför 'Kamyon şoförü ışık ihlali yaptı' dedi.

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Kaza saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu Kumköprü Kavşağı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, ışık ihlali yapan Hasan İbiş yönetimindeki 42 DZ 664 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Ali Yıldız'ın kullandığı 42 NA 746 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki Ali Yıldız yaralanırken, annesi Fatma Yıldız ve kardeşi Emine Pala yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

'Korktum' dedi kamyonu bırakıp kaçtı

Bu sırada korktuğunu öne süren kamyon şoförü Hasan İbiş, aracını bırakıp kaçtı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ali Yıldız ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma Yıldız ve kızı Emine Pala'nın cansız bedenleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

'Sarı yanıyordu' diye kendini savundu

Polis ekiplerince yapılan çalışmayla Hasan İbiş, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan İbiş'in ifadesinde, "Ben geçerken sarı ışık yanıyordu. Selektör yaptım ama kurtaramadım" dediği öğrenildi.

Görgü tanığının ifadesine göre durum tam tersi

Kazaya karışan hafif ticari aracın arkasındaki başka sürücü Ahmet Akkoç da kaza anıyla ilgili polise verdiği ifadede, kamyon şoförünün ışık ihlali yaptığını öne sürerek, ''Yeşil ışık yandı biz hareket ettik. Kamyon şoförü ışık ihlali yaptı. Biz de hızla kalksak bize de çarpabilirdi" dedi.