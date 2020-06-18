Selçuk Bayraktar: Ülkemizin her derdine çare bulabiliriz

TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen operasyonlardaki başarıda büyük rol oynayan yerli İHA'lar orman yangınlarıyla mücadelede de kullanılacak.

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Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2, güvenlik ve insani yardım görevlerinin ardından orman yangınlarıyla mücadelede de görev alacak.

Bayraktar TB2 İHA, 7/24 uçarak yangın tehlikesine karşı 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyecek.

Selçuk Bayraktar'dan paylaşım

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek. Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz.'' ifadelerini kullandı.