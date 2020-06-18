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Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'na aday olacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim" dedi.

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Son zamanlarda ismi sık sık Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için geçen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kararını verdi.

"ADAY DEĞİLİM, SON KARARIM"
Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanlığı'na aday değilim, son kararım. Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde. Arkadaşlar Meclis Başkansız kalmasın. Uygun görülen adayların grubumuz olarak sonuna kadar yanında olacağız. Ben aday değilim. Yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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