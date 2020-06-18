Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Haziran)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4882'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 184.031'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 156 bini aştı

Son 24 saatlik verilere göre, tedavisi tamamlanan bin 382 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 156 bin 22'ye yükseldi. Öte yandan, 5 gün aradan sonra günlük iyileşen hasta sayısı tekrardan günlük vaka sayısını geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.'' ifadelerini kullandı.

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bEybuInqAM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020

Entübe ve yoğun bakımdaki hasta sayısı

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre; entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 311, yoğun bakımdaki hasta sayısı 755 oldu. Toplam test sayısı ise 2 milyon 822 bin 316'ya yükseldi.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI ŞÖYLEYDİ;