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Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetti

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki Alman futbolcu Max Kruse, kulübe sözleşmesini tek tarafla olarak feshettiğini bildirdi.

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Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde apandisit ameliyatı olan Alman futbolcu Kruse, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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