Cüneyt Özdemir youtube kanalında kendi kendini konuk etti!

Son dönemde yaptığı yayınlarla ülke gündemini belirleyen isimlerin başında gelen Cüneyt Özdemir, bu kez sıradışı bir işe imza attı. Özdemir hakkında ortaya atılan asılsız iddialardan öylesine yoruldu ki, youtube kanalındaki yayında kendisini konuk etti.

Abone ol

Cüneyt Özdemir'in youtube kanalını bugün izleyenler karşılarında interaktif bir şekilde kendi kendisi ile yayın yapmaya başlayan Özdemir'i görünce adeta şoke oldular.

Türk yayıncılık tarihinde bir ilk olma özelliğini de taşıyan bu anlar ilgiyle takip edildi. Herkes neden Özdemir'in böyle bir şey yaptığını merak ederken tecrübeli gazeteci durumu; ''Bir grup delinin ortaya attığı zırvaları bu şekilde cevaplıyorum. Yoksa dolaşıp duruyor'' şeklinde özetledi.

Cüneyt Özdemir kendi sorduğu soruları yine kendisi cevaplayarak ortaya ilginç görüntülerin de çıkmasına neden oldu. Bilindiği gibi Cüneyt Özdemir son günlerde HDP ve Ahmet Şık ile ilgili yorumları nedeniyle özellikle sol eğilimli medya tarafından adeta linç ediliyordu.

Cüneyt Özdemir de kendisini konuk aldığı programda hem bu konulara hem de kendisi hakkında ortaya atılan yandaş olma, FETÖ'ye hizmet etme, Ak Parti'ye yanaşma gibi çok sayıda iddiaya cevap vermiş oldu.

CÜNEYT ÖZDEMİR'İN YAYINININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN