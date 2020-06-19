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Facebook, Trump'ın paylaşımlarını sildi! Gerekçe 'Nefret Yasasını ihlal etmek'

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası kapsamında bazı reklam ve paylaşımlarının nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle kaldırıldığını duyurdu.

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Facebook sözcüsü Andy Stone, CNN’e, Trump’ın aşırı sağcı grup Antifa’yı hedef alan seçim reklamının Nazi sembolü içeren görseller kullanıldığı gerekçesiyle siteden kaldırıldığını söyledi. Stone, "Bu tür reklam ve paylaşımları, yasaklı nefret gruplarının sembollerinin kullanımına karşı olan şirket politikamızı ihlal ettiği için kaldırdık." ifadesini kullandı.

Trump’ın kampanya yetkilileri ise paylaşımlarda kullanılan kırmızı ters üçgen sembolünün Nazi kamplarındaki siyasi mahkumların aksine aşırı sol örgüt olarak bilinen Antifa’yı temsil ettiğini öne sürdü. Tartışmalı semboller içeren paylaşımların, Trump’ın ve Yardımcısı Mike Pence’in Facebook sayfasında yayımlandığı ve 1 milyondan fazla kişi tarafından görüldüğü kaydedildi.

Facebook ve Trump arasında 'içerik' tartışması

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ve yağmalamalara ilişkin, “Yağma başladığı zaman silahlar patlamaya başlar” paylaşımına Twitter uyarı koyarak kısıtlama getirmişti.

Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg de aynı günlerde Trump'ın tartışmalı sosyal medya paylaşımları konusunda şirketin “nötr” tutum sergileyeceğini açıklamış, bu konuda Twitter'dan farklı düşündüklerini belirterek, "Facebook'un insanların sosyal medyada söyledikleri her şey hakkında yargıç rolünde olmaması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Zuckerberg, kendi çalışanları dahil çok sayıda kişiden tepki toplayınca, daha sonra, “Birçoğunuzun Başkanın geçen haftaki paylaşımlarına bir tür uyarı koymamız gerektiğini düşündüğünün farkındayım. İçerik ihlallerini (sayfadan) kaldırma ya da bırakma konusundaki seçenekleri gözden geçireceğiz.” açıklamasında bulunmak zorunda kalmıştı.

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