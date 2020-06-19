AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop! Bakanlar Kurulu da değişmiyor

Son günlerde AK Parti'nin Meclis Başkanı adayının kim olacağı ve Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürüyordu. Kulislerdeki son bilgiye göre Cumhurbaşaknı Erdoğan, Meclis Başkanı'nı da Kabineyi de değiştirmiyor...

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ANKARA kulislerinde haftalardır AK Parti'nin Meclis Başkanı adayının kim olacağı, aylardır da Kabine'de değişiklik yapılacağı iddiaları tartışılıyordu. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti'den aldığı son bilgileri paylaşıp tartışmaların üzerini örttü. Selvi'nin yazısına göre, Meclis Başkanı Mustafa Şentop görevine devam edecek, Kabine'de de değişiklik yapılmayacak... İşte Selvi'nin yazısından ilgili bölümler...



Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop isimleri gündemdeydi. Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu için Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmişti. Binali Yıldırım tekrar bu göreve mi getirilecek, yoksa Mustafa Şentop ile mi devam edilecek derken, 30 Haziran’da AK Parti grubunda temayül yoklaması yapılacağı açıklandı.

-Binali Yıldırım dün yanında kalabalık bir milletvekili grubuyla Meclis’e geldi. Gazeteciler etrafını sarınca, “Ben bu kulise geldiğim zaman hemen ‘Binali Bey aday oluyor, adaylığını açıklayacak’ deniliyor” dedi. O anda tecrübeli parlamento muhabiri Nagehan Akbulut, “Aday mısınız?” diye sordu. Binali Yıldırım, “Aday değilim” diye karşılık verdi.

Şentop'un adaylığı kesinleşti...

- Binali Bey, “Kesin mi, son kararınız mı?” sorularına ise “Kesin, son kararım” diye karşılık verdi. Hatta “Siz aday olmasanız da aday gösterilirseniz” denildi. Yıldırım, “Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde” diye yanıt verdi. Binali Yıldırım’ın aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte Mustafa Şentop’un yeni dönemde de Meclis Başkanlığı’nı sürdürmesi kesinleşmiş oldu.

Bakanlar Kurulu değişmiyor...

- Meclis Başkanlığı konusu netleşti. Peki ona bağlantılı olarak kabine değişikliği olacak mı? Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor. Yani bir süre daha Bakanlar Kurulu değişmeyecek. Ne zaman olacağına ise Erdoğan karar verecek.