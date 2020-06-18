Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8,5 milyonu aştı. Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 246 bin 690 kişi virüse yakalandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 8 milyon 512 bin 227'ye ulaştı.
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Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 246 bin 690 kişi Kovid-19'a yakalandı.
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ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (965 bin 512), Rusya (561 bin 91), Hindistan (377 bin 122), İngiltere (300 bin 469), İspanya (292 bin 348), Peru (240 bin 908), İtalya (238 bin 159), Şili (225 bin 103), İran (197 bin 647) ve Almanya (189 bin 565) oldu.
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Türkiye'deki vaka sayısı ise 182 bin 727'ye ulaştı.
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