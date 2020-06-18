Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu aştı

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (965 bin 512), Rusya (561 bin 91), Hindistan (377 bin 122), İngiltere (300 bin 469), İspanya (292 bin 348), Peru (240 bin 908), İtalya (238 bin 159), Şili (225 bin 103), İran (197 bin 647) ve Almanya (189 bin 565) oldu.