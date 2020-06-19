HABER /  EĞİTİM

3 tip yeni üniversite modeli geliyor! Dev reform Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi’nde ‘tematik’, ‘sınırlı alanda uzmanlaşmış’ ya da ‘çok yönlü üniversite’ olmak üzere yeni üç tip üniversite modeline yer verildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’la yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu da üniversitelerde reformun önünü açacak olan ‘Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi’ni tamamladı.

Üniversite konseyleri oluşturulacak
Hürriyet'in haberine göre; tüm devlet üniversitelerinde üniversite konseyleri oluşturulacak. Üst yönetim konsey ile rektörden oluşacak, konsey üniversiteye destek olan, hizmet eden, toplumla üniversite arasında köprü kurabilecek kişiler arasından atanacak. Rektör dahil tüm atamalarda üniversitelerin misyon ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için paydaş görüşlerinin alınması, temel prensiplerden biri olacak. Yükseköğretimde çeşitlenen öğrenci profiline uygun talepleri karşılayabilecek, sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayabilecek, piyasaların çeşitlenen iş gücüne cevap verebilecek, istihdamı arttırabilecek, artan rekabete uyum sağlayabilecek bir üniversite hedef olacak.

Vakıf, devlet ve özel
Bu kapsamda üniversiteler ‘devlet’, ‘vakıf’ ve ‘özel’ misyonlarına göre konumlandırılacak ve ‘tematik’, ‘sınırlı alanda uzmanlaşmış’ ya da ‘çok yönlü üniversite’ olarak yeniden yapılandırılacak. Meslek yüksekokullarının her bölgede kurulacak olan ‘Bölgesel Mesleki Eğitim Üniversiteleri’ne bağlanması öngörülüyor. Her bir ön lisans programının en az bir sektörel destekçisi olması benimsenecek.

Açık öğretim formülü
Açık öğretim sistemi, yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde yeniden kurgulanacak. Bu çerçevede zenginleştirilmiş ölçme ve değerlendirme sürecinin inşa edilmesi ve kalitenin arttırılması amacıyla açık öğretim yoluyla eğitim verecek üniversiteler için bir model hayata geçirilecek.

Yabancı dil yaptırımı
Uygulama sürecinde yetersizliği tespit edilen programlara yönelik çeşitli destek ya da yaptırım mekanizmalarını içeren tedbirlerin geliştirilmesi planlanıyor. Belgede ayrıca yabancı dil öğretiminin desteklenmesi, işlevsel olmadığı değerlendirilen programlarda yabancı dilde öğretimin gerektiğinde sınırlandırılabilmesi gibi çeşitli prensiplere yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın devinde miras kavgası! Hissedarlar birbirine girdi
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi
AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop! Bakanlar Kurulu da değişmiyor
PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy'a hak mahrumiyeti cezası
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetti
Bakan Dönmez: Enerji üretiminde yerli oran yüzde 79.6 oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Mekke'de camilerin pazar günü ibadete açılması için hazırlık yapılıyor
Öleceğini sanıp kendi kanıyla dehşeti yazdı! 'Beni kocam vurdu'
Ankara'da freni boşalan taksinin çarptığı kişi, 5 metreden düşerek öldü
Facebook, Trump'ın paylaşımlarını sildi! Gerekçe 'Nefret Yasasını ihlal etmek'
Emniyette terfiler açıklandı! 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi etti
Vahap Küçük LCW sahibi neden öldü ölüm sebebi nedir?
Yorumlar 1 yorum