Karim Benzema Real Madrid'i sırtladı

Real Madrid, Karim Benzema'nın 2 gollük katkısıyla Valencia'yı evinde 3-0 mağlup etti. Fransız futbolcu, Madrid kariyerinde 243'üncü golüne imza atarken kulüp tarihinde en golcü futbolcular arasına girdi.

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Ev sahibi Real Madrid, Valencia karşısına Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Modric, Hazard ve Benzema 11'i ile başladı.

Valencia ise Cillessen; Wass, Mangala, Guillamón, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Carlos Soler; Maxi Gómez, Rodrigo 11'iyle çıktı.

En golcü 5'inci futbolcu oldu

Real Madrid'e 3-0'lık galibiyeti getiren golleri 61 ve 86. dakikada Benzema, 74. dakikada ise Asensio attı. Valencia'da Lee Kangin 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Benzema, bu maçla beraber Real Madrid

kariyerindeki 243. golünü attı ve 242 gollü Puskas'ı geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü 5. futbolcusu oldu.

Real Madrid, bu sonuçla puanını 62 yaparak 64 puanlı lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Valencia ise 43 puanla 8. sırada kaldı.