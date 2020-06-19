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Erol Bulut final heyecanını kutladı 'Fatih Terim' detayı şaşırttı

Kupada Trabzonspor'un rakibi olan Alanyaspor'da Erol Bulut galibiyeti kutladı. Alanyaspor'un kupada Galatasaray'ı eleyip yarı finale çıktığı maçta, Erol Bulut'un Fatih Terim karşısında sevinme anı olan fotoğrafın odada bulunması dikkatlerden kaçmadı.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor 4-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı ve şampiyonluk adayı Trabzonspor'un rakibi oldu.

Erol Bulut'tan zafer paylaşımı

Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü. Erol Bulut'un paylaşımında Fatih Terim detayı ise gözlerden kaçmadı.

İşte şaşırtan o kare 

Fenerbahçe'ye teknik direktör olacağı konuşulan Bulut'un odasında Alanyaspor'un, Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Erol Bulut'un Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.

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