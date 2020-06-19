Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attı

Olay, sabah 07.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferihe S. ile erkek arkadaşı A.G., sabah saatlerine kadar birlikte eğlendi. Sabah saatlerinde, A.G.'nin otomobiliyle evlerine gitmek için yola çıkan çift arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.