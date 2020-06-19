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Araç muayene ücretlerine okkalı zam geldi! Araç muayene ücretleri 2020

Milyonlarca araç sahibinin canını sıkacak bir zam gelişmesi yaşandı. Salgın nedeniyle Temmuz ayında yeniden başlayacak olan araç muayene istasyonlarının yaptıkları yeni zamlar sonrası, bir binek otomobilin muayene ücreti 410 liraya yükseldi.

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Araç sahiplerini isyan ettiren bir zam haberi geldi. Araç muayene fiyatları yeni zamlardan sonra bir binek aracı egzoz ile birlikte muayene ücreti 410 liraya çıktı.

Özelleştirilen araç muayene istasyonlarında, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için 462 lira, otomobil, minibüs, kamyonet ve özel taşıtlar ve arazi araçları 342 TL, traktör ve motosikletler için ise 174 lira alınıyor. Ayrıca araçların 68 lira da egzoz kontrol ücreti ödemesi gerekiyor.

Araç muayene ücretleri 2020

2019'da fiyatlar neydi?

2019 yılında muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 lirayken otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liraydı. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise 142,78 lira olarak belirlenmişti.

CHP'li isimden tepki

CHP'li Yalım, konuyu TBMM gündemine getirdi.

“Araç muayene ücretleri aldı başını gidiyor'' diyen Yalım, şunları söyledi: 

“Egzoz ile birlikte otomobil muayene ücreti 410 TL'yi buldu. 20 dakika bile sürmeyen bu işlemde acaba hangi emek harcanıyor, ne masraf yapılıyor? Zorunlu, resmi bir soygun ve vurgun var.”

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