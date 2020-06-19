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ABD'de yanlışlıkla 24 yıl hapis yatan iki kardeşe yaklaşık 4 milyon dolar tazminat

Anadolu Ajansı

ABD'de yanlışlıkla 24 yıl hapis yattığı ortaya çıkan erkek kardeşlere yaklaşık 4 milyon dolar tazminat verilecek. 

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Maryland eyaleti Kamu İşleri Kurulu oybirliğiyle Eric Simmons ve Kenneth "JR" McPherson'a 2025'e kadar parça parça 1,9'ar milyon dolar ödeme yapılmasını kararlaştırdı. 

Simmons ve McPherson kardeşler, 1995'te Doğu Baltimore'da Anthony Wooden cinayetini planlamaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Kar amacı gütmeyen Innocence Project kuruluşu, Wooden'ın öldürüldüğü saatte başka yerlerde olduklarını kanıtlayan erkek kardeşlerin serbest bırakılması için mücadele etmişti. 

Kuruluş, polisin, kirasını ödeme karşılığında bölgedeki bir kadını kardeşler aleyhine ifade vermek için yönlendirdiğini savunmuştu. Kadının daha önce Batı Baltimore'daki bir silahlı saldırı için benzer bir teklifi kabul ettiği iddia edilmişti. 

Polisin 13 yaşındaki bir erkek çocuğunu da Simmons ve McPherson'ı suçlu göstermeye zorladığı ifade edilmişti. Innocence Project'e göre çocuk, dava sırasında ve öncesinde ifadesini değiştirmişti. 

Zamanı geri getirmeyecek

Simmons ve McPherson 2019'da serbest bırakılmıştı. 

Eric Simmons, Washington Post'a yaptığı açıklamada, hapisteyken annesini kaybettiklerini, tazminat için minnettar olduğunu ancak bunun demir parmaklıklar arkasında geçirdiği zamanı geri getiremeyeceğini söyledi. 

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