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Karne notu sorgulama 2. dönem karne notları öğrenme MEB-2020

Koronavirüs nedeniyle öğrenciler 14 Mart'ta yüzyüze eğitime ara verdi ve dersler online olarak 18 Haziran'a kadar devam etti. MEB e okul üzerinden karneleri erişime açtı. 2020 ilkokul, ortaokul ve lise karneleri e-okul.meb.gov.tr adresinden sorgulanacak. Takdir, teşekkür ve lise belgesi 22 Haziran'dan itibaren belirli günlerde okul müdürlüklerinden alınacak.

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Karne sorgulama işlemini MEB okul üzerinden bugün erişime açtı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. dönem yıl sonu karne notunu e okul üzerinden sorgulayabilecek. Öğrenciler halinde takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek. İşte, karne sonucu sorgulama ekranına yönelik detaylar..

Karne notları nasıl, nereden öğrenilir:  MEB'ten yapılan açıklamada, İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceklerdir. 

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde “takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek. 

E-OKUL karne görüntüleme nasıl yapılacak: 

E Okul sistemine, TC Kimlik Numarası ve Okul No ile kolayca giriş sağlanabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan bilgilendirme sistemi portalı, mobil cihazlara da uyumludur. Bunun için e okul mobil sistemine üye olunmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile mobil veli bilgi sistemindeki öğrenci servisine üye olanlar, çocuklarının devamsızlık bilgilerine, sınav sonuç bilgilerine, sınav tarihlerine, karne notlarına, diploma notuna, proje bilgilerine, kayıt alınması ve silinmesi ile ilgili bilgiye, *nakil bilgisine kolaylıkla ulaşma avantajına sahip olmaktadır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Karne sorgulama 2020 2. dönem karne görüntüleme ekranı TC ile giriş Galeriye Gözat
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