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Tuba Ersöz savcı kaç yaşında ilk başörtüsü savcı kimdir, nereli?

HSH Kararnamesine göre 18 ilin savcısı değişti. En çok dikkat çeken isimlerden biri de Nazilli Savcısı Tuba Ersöz oldu. Tuba Ersöz Konya Beyşehir Savcılığı'na getirildi ve ilk başörtüsü savcı oldu. Bu haberin ardından Tuba Ersöz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Tuba Ersöz'ün eşi ve çocukları kimdir araştırması başladı.

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Tuba Ersöz kimdir, aslen nereli ve Tuba Ersöz evli mi eşi kimdir araştırmaları HSK Kararnamesi'nin ardından araştırma konusu oldu. 18 ilin savcısı değişti, değişen isimlerden biri de Tuba Ersöz oldu. Nazilli Savcısı olan Tuba Ersöz Konya Beyşehir Başsavcılığı'na atandı ve ilk başörtülü savcı oldu. Tuba Ersöz hakkında henüz bir bilgi yok. Tuba Ersöz kimdir evli mi soruları şimdilik yanıtsız kaldı. 

Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildi ve böylelikle ilk kez baş örtülü bir baş savcı atanmış oldu. Baş savcı Tuba Ersöz hakkında hayat hikayesi ve biyografisini haberimizde kaleme aldık. Tuba Ersöz'nın kariyeri ve eğitim hayatı ile ilgili bilgiler içeriğimizde.

TUBA ERSÖZ KİMDİR?
Tuba Ersöz'ün daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa ettiği ve son karaname ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildiği biliniyor. Savcı Tuba Ersöz hakkında ayrıntılı bilgi maalesef yok. Fakat kendisi Türkiye'nin ilk tesettürlü baş savcısı oldu.

İLK BAŞÖRTÜLÜ BAŞSAVCI TUBA ERSÖZ

Kararname ile bir ilk de gerçekleşti, bir başörtülü savcı, başsavcı yapıldı. Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi. Kararname ile FETÖ’nün 17 Aralık kumpas soruşturmasını takipsizlik kararı vererek, kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara’da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası veren Hakim Yaşar Sezikli Yargıtay savcısı oldu.

HSK Kararnamesi ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başörtülü başsavcısı olan Tuba Ersöz'ü TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın tebrik etti.

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