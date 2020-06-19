Adana'da o böcek görüldü bu kez okul müdürü buldu

ADANA'da Ali Kuşçu İlkokulu'nun müdürü Hasan Köse okul bahçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki 'geyik böceği' buldu.

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Feke ilçesinde Ali Kuşçu İlkokulu Müdürü Hasan Köse, okul bahçesinde Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Geyik Böceği' buldu.

"Yüksek rakamlara satışa sunulmuş"

Köse, görünce heyecanlandığını söyleyen Köse, "Okul bahçesinde bulunca heyecanlandım, ilk başta kıskaçlarından korktuk. Daha önce de fotoğraflarını görmüştük; internette yüksek rakamlara satışa sunulmuş. Ancak nesli tükenmek üzere olduğu için satışı yasak ve koruma altında. Şu anda biz bakıyoruz. Daha sonra yetkililere teslim edeceğiz" dedi