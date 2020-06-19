Bu evi gören durup fotoğraf çekiyor Samsun'da leylekler koloni kurdu
SAMSUN'da bir evin çatısındaki leylek yuvalarını görenler şaşkınlığını gizleyemeyip objektiflere sarılıyor. Binanın çatısındaki 7 yuvada 25 leylek yaşıyor.
Samsun'da, 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'de en yoğun üreyen leylek popülasyonunun olduğu yer olma özelliğine sahip. 900'ün üzerinde leylek çiftinin bulunduğu deltanın çevresinde de birçok leylek yuvası yer alıyor. Leylekler ağaçların yanı sıra, elektrik direkleri ve evlerin çatılarına da yuvalarını kuruyor.
7 yuvada 25 leylek yaşıyor: Alaçam ilçesi Yukarıelma Mahallesi'nde oturan Metin Demirtaş'ın, 3 katlı evinin çatısında ise yaklaşık 25 leyleğin yaşadığı 7 leylek yuvası bulunuyor. Çiftçilik yapan Demirtaş, kendi ailesiyle birlikte aynı çatıyı leylek aileleri ile de paylaşıyor. Samsun- Sinop Karayolu kenarında bulunan evin çatısındaki yuvalarda bulunan leylekleri görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
"20 yıldır leylekler çatımıza yuva kuruyor"
Apartmanda kardeşinin ve kendi ailesinin yaşadığını belirten Metin Demirtaş, "Binamızda iki aile yaşıyor ancak çatımızda 7 leylek ailesi bulunuyor. 20 yıldır leylekler çatımıza yuva kuruyor. Bu sene sayı oldukça çok. Çatıdaki yuvalardaki leyleklerin sayısı 25'i geçiyor. Binada iki dairede 5 kişi yaşıyoruz. Binamızdaki leylek nüfusu bizden kalabalık. Bu alanda çeltik tarlaları var." dedi.
"Durup çatının fotoğrafını çekiyorlar"
Demirtaş, "Leylekler evimizin çevresindeki tarlalarda kurbağa, böcek toplayıp yuvaya getiriyor yavrularını besliyorlar. Kimseye zararı olmayan bir hayvan. Bahar aylarında gelip sonbaharda gidiyorlar. Biz de onları hiç rahatsız etmiyoruz. Yoldan geçen ve evi görenler şaşırıyor. Durup çatının fotoğrafını çekiyorlar" cümlelerini kullandı.