Selvi'den bomba kulis: Erdoğan, kabine değişikliğine ihtiyaç duymuyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Selvi, yeni yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor. Yani bir süre daha Bakanlar Kurulu değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

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Kabine değişikliği tartışmalarına değinen Selvi, "Meclis Başkanlığı konusu netleşti. Peki ona bağlantılı olarak kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna "Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor." yanıtını verdi.

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Erdoğan karar verecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor. Yani bir süre daha Bakanlar Kurulu değişmeyecek. Ne zaman olacağına ise Erdoğan karar verecek.

"Erdoğan Kabine'de istikrardan yana tavır aldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde 26 milyon oy alarak seçimi %52.6 oy oranı ile kazandı. Seçimi kazanmasının ardından kabinesini oluşturan Erdoğan, bu konuda istikrardan yana tavır aldı.

Erdoğan, 2 yıllık süreçte yalnızca yakın zamanda (28 Mart 2020) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı görevden aldı yerine Adil Karaismailoğlu'nu atadı.

Cahit Turhan'ın görevden alınması

Görev değişikliğinin kamuoyuna duyurulduğu Cumhurbaşkanlığı kararının gece vakti yayınlanması, Erdoğan'ın Cahit Turhan'ı 'cezalandırdığı' yorumlarına sebep olmuştu. Kamuoyunda çok sayıda kulis bilgisi yer alsa da bu konuda Cahit Turhan tarafından ya da hükümet kanadından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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