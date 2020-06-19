Diyarbakır'da onlar güldü Dünya güldü su satan çocukların hayali gerçek oldu

DİYARBAKIR'da, bisiklet alabilmek için trafik ışıklarında su satarak para biriktiren 2 çocuğun hayalini, Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri gerçekleştirdi. Objektiflere yansıyan çocukların o mutluluğu, içleri ısıttı.

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Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki trafik ışıklarında, 2 çocuğun bisiklet alabilmek için sürücülere su satıp para biriktirdiğini öğrenen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri harekete geçti.

Hediyeyi duyunca yüzleri güldü

Platform üyeleri bir bisiklet alıp, bir gün sonra çocukların su sattığı bölgeye gitti. Üyeler, çocuklar gelmeden önce su sattıkları yere bisikleti bıraktı. Ardından da platform üyeleri, bir alışveriş merkezinin terasına çıkarak çocukların gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen çocuklar, bisikleti görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocukların yanına giden üyeler, bisikleti kendilerine hediye ettiklerini söyledi.

Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken üyeler, bir bisiklet daha alıp çocuklara teslim etti.

Bisiklet için ayakkabı boyuyordu

Öte yandan yine Diyarbakır’da bisiklet alabilmek için ayakkabı boyayan 11 yaşındaki Özcan K.'nin hayalini duyan Ramazan Mervan Kurt, küçük çocuğun isteğini yerine getirmek için harekete geçti.

Bisikleti uyurken baş ucuna bırakıldı

Yardımseverlerin desteği ile bisikleti alan Ramazan öğretmen, Özcan'ın evinin yolunu tuttu. Özcan uyurken bisikleti baş ucuna bırakan Ramazan öğretmen, çocuğa rüya gibi bir sürpriz gerçekleştirdi. Uykudan uyandığında bisikleti karşısında gören Özcan K., gözlerine inanamadı.

"Çocuk, dünyanın en güzel sahnesidir"

Hemen bisiklete koşan küçük çocuk bisiklete dokunarak "İnanamıyorum" diye tepki gösterdi. Ramazan Mervan Kurt, bu anları sosyal medya hesabından “Çocuk, dünyanın en güzel sahnesidir ve izledikçe duymadığın, doyamayacağın en sahici sahnesidir" notuyla paylaştı.