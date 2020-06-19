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Samsun'da dikilen bu fidenin anlamı bir başka

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan huzurevi sakinleri için hobi bahçesi oluşturdu. Toprakla buluşan yaşlılar, kürek ve çapalarla sebze fideleri dikerken yalnızlıklarını bir nebze olsun geride bıraktı.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, kendileri için oluşturulan hobi bahçesinde hem sebzelerini yetiştiriyor hem de can sıkıntılarını gideriyor.

Doğal sebze ve meyve yetiştirerek vakit geçiren yaşlılar, koronavirüs sürecinde de toprakla uğraşıp stres atıyor.

Biber, domates ve salatalık ekilenler arasında

Huzurevinin 250 metrekarelik alanını hobi bahçesi için tahsis eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, getirdiği biber, domates, salatalık, patlıcan, karalahana, mısır ve fasulyeden oluşan bin adet fideyi yaşlılara teslim etti.

Bahçede ellerinde kürek ve çapalarla çalışmaya başlayan yaşlılar, fideleri özenle dikip tohumlar ekti. Hobi bahçesinin bakım, gübreleme ve sulamasını da kendilerinin yapacağı belirtildi.Hobi bahçesine büyük ilgi gösteren huzurevi sakinleri, Büyükşehir Belediyesi yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti.

"Zamanı gelince birlikte toplayacağız"

Çalışmayla ilgili bilgi veren Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Emrah Baş, “Koronavirüs süreci sebebiyle huzurevimizde kalan yaşlılarımız, 3 aydır dışarıya çıkmadılar. Onların sağlığı bizim için çok önemli. Havaların ısınmasıyla birlikte onların streslerini atabilecekleri bir hobi bahçesi oluşturduk. Burada hem eğlenip vakit geçirebilecekler hem de rehabilite olacaklar. Getirdiğimiz fide ve tohumları büyük bir heyecanla birlikte diktik. Zamanı gelince de meyvesini birlikte toplayacağız” diye konuştu.

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