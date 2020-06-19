Adalar’da elektrikli araçların kullanılması için istenen izin çıkmadı

Son dakika gelişmesine göre; Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

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İBB’nin Adalarda kullanılmak üzere 60 adet elektrikli aracın kullanımı ile ilgili Adalar Kaymakamlığı’dan izin talep etti. Adalar Kaymakamlığı Adalar’da kullanılacak araçların Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine uymadığı için taleplerini reddetti. Kurallara uymayarak izinsiz kullanılacak araçlara ise idari para cezası uygulanacak.



Kaymakamlığın yazılı yaptığı açıklama şu şekilde: "İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 15.06.2020 tarih ve 88894955-622.01-24130 sayılı yazınız. İlgi sayılı yazınızda Adalarda kullanılmak üzere 60 adet elektrikli araç alındığı, bahse konu araçların sahada teknik kontrollerinin yapılması ve araçların çalışacağı güzergâhların belirlenmesi, test sürüşlerinin yapılması için gerekli iznin verilmesi talep edilmiştir.

''Uygun görülmemiştir''

Bu kapsamda yazıda adı geçen araçların, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1 a/l (Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak) ve 91 ( Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak) maddelerinde istenilen belgelerinin bulunmamasından dolayı sahada teknik kontrollerinin yapılması, araçların çalışacağı güzergâhların belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için istenen izin Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince uygun görülmemiştir.

Para cezası ve trafikten men

İlgili mevzuat gereği zorunlu belgelerle birlikte müracaatınız halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak olup, ilgili belgeler olmadan araçların trafiğe çıkması durumunda Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanacak ve araçlar trafikten men edilecek".