e okul yetenek sınavı başvurusu 2020 nasıl yapılır giriş ekranı

Yetenek sınavı başvuruları MEB e okul üzerinden 29 Haziran'a kadar online olarak yapılacak. Yetenek sınavları ise 1-10 Temmuz arasında yapılacak. Peki yetenek sınavı başvuruları nasıl yapılır, 2020 e okul yetenek sınavı başvuru formu doldurma ekranı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar listesi haberimizde.

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Yetenek sınavı başvurusu yapma nasıl olur araştırması birçok öğrencinin gündeminde. Yetenek sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak bugünden itibaren 29 Haziran'a kadar yapılacak. Yetenek sınavları ise 1-10 Temmuz'da yapılacak.

Yetenek sınavı başvuruları 15 Haziran itibari ile başladı. Adaylar işlemlerini 29 Haziran tarihine kadar yapabilecekler. Başvurular veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler kılavuz içerisinde yayımlanan formu doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabilecektir. İşte yetenek sınavı e-okul başvuru ekranı

Yetenek sınavı başvurusu nasıl yapılır: Yetenek sınavına girmek için başvurular 15 Haziran ve 29 Haziran tarihleri aralığında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 Formun doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabilecektir.

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BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu işlemler yapılırken Kovid-19 salgını dikkate alınarak Ek-13 de belirtilen önlemler okul yönetimince alınacaktır.

Başvuru sırasında;

a) Adaylar Yetenek Sınavına girmek için istedikleri farklı okul türlerinden (güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayanAnadolu imam hatip liseleri) en fazla 2 (iki) okul seçebilecektir. 2 (iki) den fazla okul için müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” sahibi adaylar Yetenek Sınavına belgeleriyle birlikte geleceklerdir.

c) Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle ibraz edecektir.

d) Adaylar, Yetenek Sınavına girmelerine engel teşkil edebilecek bir sağlık sorunlarının olup olmadığını başvuru sırasında mutlaka bildirecektir. Bildirilmeyen sağlık sorunları ile ilgili sorumluluk öğrenci velisine aittir.

e) Güzel sanatlar liselerine başvuru yapacak adaylar müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği veya görsel sanatlar bölümlerinden birisini seçecektir.

Yetenek sınavlarının 1-10 Temmuz'da yapılması planlanıyor.



Yetenek sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak: Yetenek sınavında, 50 ve üzerinde puan alanlar arasında, yetenek sınavının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak.

Öğrenciler, 13 Temmuz'da e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek. Yetenek sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar, boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar yetenek sınavına girmeden en fazla 5 okul için 10-13 Ağustos'ta ek yerleştirme başvurusunda bulunabilecek.