Antalya'da madde bağımlısı camiye girmeye çalıştı! Güvenlik görevlisini yaraladı

Olaya müdahale eden vatandaşlardan Mehmet Güneş, "Olayın daha ciddi boyut almaması için duruma hemen müdahale ettim. Bıçaklı şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştım. Bugün cuma olduğu için abdest almak için gelmiştim. Güvenlikçi arkadaş, madde bağımlısı şahsa 'içeri girme, geçiş yasak' dedi.