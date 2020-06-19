Ekrem İmamoğlu'na üst üste iki şok! Önce vatandaş sonra kaymakamlık...
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, faytonların yerine getirtilen elektrikli araçların test sürüşü için Büyükada'ya gitti. Önce vatandaşların protestosuyla karşılaştı sonra Adalar Kaymakamlığı'nın 'ret' kararıyla şoke uğradı.
FAYTONLARIN kaldırılması sonrası adalara getirilen elektrikli araçlar bugün hizmet vermeye başlayacaktı. İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, araçların test sürüşü için Büyükada'ya gitti ancak şok üstüne şok yaşadı. Önce Adalılar, Ekrem İmamoğlu'nu "Hiç de güzel olmadı" protestosuyla karşıladı ardından Adalar Kaymakamlığı, elektrikli araçların trafiğe çıkamayacağına karar verdi. İmamoğlu yaşananlar için ne dedi?
Faytonların kaldırılması sonrası adalarda toplu ulaşım elektrikli araçlarla sağlanması planlanıyor. Araçlar geçtiğimiz hafta adalara getirilmişti. Araçların test sürüşü için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada'yı ziyaret etti.
Sabah saatlerinde Büyükada'ya gelen İmamoğlu, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında bir grup tarafından protesto edildi. Atların adada kalmasını isteyen grup çeşitli pankartlar açtı. Otobüs istemediklerini dile getiren vatandaşlar çok sayıda atın birkaç aylık süreçte ahırlarda öldüğünü belirtti.
275 aile perişan oldu
Faytonculuk yapan bir kişi, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında Ekrem İmamoğlu'na seslendi. İmamoğlu ile görüşen vatandaş, "Ekmeğimiz elimizden alındı, 275 aile burada perişan oldu. Ufak tefek sabıkası olanları da işe almıyorlar. Ben faytonumu istiyorum. Benim 6 çocuğum var. Çocuğumun rızkını istiyorum. İllegal bir iş var" şeklinde konuştu.