Ekrem İmamoğlu'na üst üste iki şok! Önce vatandaş sonra kaymakamlık...

275 aile perişan oldu

Faytonculuk yapan bir kişi, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında Ekrem İmamoğlu'na seslendi. İmamoğlu ile görüşen vatandaş, "Ekmeğimiz elimizden alındı, 275 aile burada perişan oldu. Ufak tefek sabıkası olanları da işe almıyorlar. Ben faytonumu istiyorum. Benim 6 çocuğum var. Çocuğumun rızkını istiyorum. İllegal bir iş var" şeklinde konuştu.