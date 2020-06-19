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Kasapoğlu müjdeyi verdi: Yayıncı kuruluş ödeme yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar. 2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz.

Kulüpler için federasyona 103 milyon TL yapılacak. Periyoduk olarak lig sonuna kadar o takvim işleyecek. Federasyon eşit olarak o parayı dağıtacak.''

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