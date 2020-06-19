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Hindistan'da maymun müebbet hapis yedi sebebine bakın

Demirören Haber Ajansı

HİNDİSTAN'da hayvanat bahçesinde tam 250 kişiyi yaralayan 'Kalua' adlı maymunun müebbet hapsi kararlaştırıldı. Hayvanın, sahibinin ölümünden sonra agresifleştiği belirtilenler arasında.

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Ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde alkol bağımlısı olduğu belirtilen ve sahibinin ölümünün ardından saldırganlaşan evcil bir maymun, bölgedeki Kanpur Hayvanat Bahçesi'nde 250 kişiyi yaraladı.

"Tüm hayatı boyunca esaret altında kalması kararlaştırıldı"

"Kalua" adlı maymun, yaşanan olayın ardından hayvanat bahçesinde müebbet hapse mahkum edildi. Hayvanat bahçesinde görevli Doktor Mohd Nasir, "Kaluayı aylarca tecrit ettik ve sonra ayrı bir kafese aldık. Hareketlerinde de bir değişiklik olmadı. Fakat agresifleşti. Buraya getirilmesinin üzerinden 3 yıl geçti, ancak şimdi tüm hayatı boyunca esaret altında kalması kararlaştırıldı" dedi. Nasir, maymunun serbest bırakılması durumunda nereye giderse gitsin insanlara zarar vereceğini ifade etti.

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