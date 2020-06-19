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Ankara'da felaketin eşiğinden dönüldü araç akaryakıt istasyonuna daldı

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonuna çarparak durabildi. Araçtaki iki kişi olayın etkisiyle yaralanırken kazada korkulanın olmaması yüreklere su serpti.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Ankara-Kırıkkale arasındaki yolun Elmadağ ilçesi mevkiinde meydana geldi.

Sürücü ve arkadaşı yaralandı

Ankara yönüne giden otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil, istasyonundaki yakıt pompasına hızla çarparak durdu. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Elmadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin hızla istasyona girip, pompaya çarpması yer aldı. Diğer pompada başka bir otomobile yakıt dolduran istasyon çalışanı E.Y. ile diğer çalışanların yaşadığı panik de görüntüde yer aldı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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