ATV Müge Anlı'da kan donduran olay! Ayşe Altuntaş'ı ilişkiye girdiği kuzeni öldürdü

ATV de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 Temmuz 2019 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın cesedinin nerede olduğunu belirlendi. Ayşe Altuntaş'ı ormanlık alanda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen kuzeni ve sevgilisi olan Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün tutuklanan Mehmet Taşdelen'in cinayeti itiraf etti. Cinayetin ayrıntıları ise dehşete düşürdü.